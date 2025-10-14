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Married to Real Estate

Das Haus in Lake Forest

HGTVFolge vom 14.10.2025
Das Haus in Lake Forest

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Married to Real Estate

Folge vom 14.10.2025: Das Haus in Lake Forest

44 Min.Folge vom 14.10.2025

Eine junge Familie ist dringend auf der Suche nach einem neuen Zuhause, da ihr Kleinkind gerade laufen lernt und der Platz knapp wird. Obwohl sie ein gutes Gespür für Design haben, fehlt ihnen die richtige Immobilie. Egypt und Mike stehen nun vor der Aufgabe, ein Haus zu finden, das allen Ansprüchen genügt und gleichzeitig zu einem echten Wohlfühlort wird.

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