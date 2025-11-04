Married to Real Estate
Folge vom 04.11.2025: Ein Haus für Nomaden
44 Min.Folge vom 04.11.2025
Nach einer langen Weltreise sucht eine Familie in Dunwoody, Georgia, endlich ihr dauerhaftes Zuhause. Wichtig ist ihnen vor allem die Nähe zum Flughafen, damit Reisen weiterhin ein Teil ihres Lebens bleiben kann. Da sie selbst noch unsicher sind, wie ihr Traumhaus aussehen soll, helfen Egypt und Mike, die richtigen Prioritäten zu setzen und den perfekten Ort zum Ankommen zu schaffen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.