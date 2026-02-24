Married to Real Estate
Folge vom 24.02.2026: Gegensätze ziehen sich an
44 Min.Folge vom 24.02.2026
Ein frisch verheiratetes Paar sucht ein gemeinsames Zuhause, doch ihre Designvorstellungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Egypt und Mike stehen vor der Aufgabe, beide Stile unter einen Hut zu bringen und zugleich praktische Wünsche umzusetzen. Am Ende soll ein Haus entstehen, in dem das Paar viele schöne Jahre verbringen kann.
