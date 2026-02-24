Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Married to Real Estate

Gegensätze ziehen sich an

HGTVFolge vom 24.02.2026
Gegensätze ziehen sich an

Gegensätze ziehen sich anJetzt kostenlos streamen

Married to Real Estate

Folge vom 24.02.2026: Gegensätze ziehen sich an

44 Min.Folge vom 24.02.2026

Ein frisch verheiratetes Paar sucht ein gemeinsames Zuhause, doch ihre Designvorstellungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Egypt und Mike stehen vor der Aufgabe, beide Stile unter einen Hut zu bringen und zugleich praktische Wünsche umzusetzen. Am Ende soll ein Haus entstehen, in dem das Paar viele schöne Jahre verbringen kann.

Alle verfügbaren Folgen