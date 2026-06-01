Große Portionen für großen AppetitJetzt kostenlos streamen
Marys Küchenzauber
Folge 22: Große Portionen für großen Appetit
19 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Mary Berg kocht für ihren guten Freund Rob ein üppiges Menü voller Käse. Auf dem Speiseplan steht eine Vier-Käse-Lasagne mit drei Fleischsorten und einer aromatischen Tomatensauce, dazu ein knackiger Caesar Salad mit würzigem Dressing. Als krönenden Abschluss zaubert Mary eine cremigen Salted-Caramel-Käsekuchen mit einem knusprigen Brezelboden und einem selbstgemachten Whiskey-Karamell - ein Dessert, das süße und salzige Noten perfekt vereint.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited