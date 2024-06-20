Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 9vom 20.06.2024
50 Min.Folge vom 20.06.2024Ab 12

Die Krise zwischen Miro & Tracy nimmt kein Ende: Das "Fremdknutschen" mit Belly lässt Tracy keine Ruhe. Wird sie sich von ihm trennen? Bei Zoe & Barna hängt ebenfalls der Haussegen schief: Barnas angebliche Lüge ist für sie ein klarer Fall von "keine Eier".

