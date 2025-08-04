Match in Paradise
Folge 9: Bros & Hoes?
55 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12
Die Frauen dürfen sich freuen, denn gleich zwei neue Männer ziehen in die Villa. Doch die Freude hält nicht lange als einer von ihnen ein äußerst respektloses Verhalten an den Tag legt. Die Paradies-Bewohner sind schockiert! Und auch Erik ist alles andere als erfreut. In Tränen aufgelöst ruft er die Gruppe zusammen: Er hat etwas mitzuteilen. Was ist passiert?
Weitere Folgen in Staffel 2
Match in Paradise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
