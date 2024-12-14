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Max und die Halbritter

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 14.12.2024
Der Pfad des Todes

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Max und die Halbritter

Folge 8: Der Pfad des Todes

22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Max und die Halbritter schlagen ihr Lager unwissentlich auf einem Friedhof auf und Zombies tauchen auf und greifen sie an! Sie ziehen sich in eine Höhle zurück, wo sie einen einst edlen Ritter finden, dessen Mut auf magische Weise geraubt wurde.

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