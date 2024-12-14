Staffel 1Folge 8vom 14.12.2024
Der Pfad des TodesJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 8: Der Pfad des Todes
22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Max und die Halbritter schlagen ihr Lager unwissentlich auf einem Friedhof auf und Zombies tauchen auf und greifen sie an! Sie ziehen sich in eine Höhle zurück, wo sie einen einst edlen Ritter finden, dessen Mut auf magische Weise geraubt wurde.
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Max und die Halbritter
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Genre:Animation, Kinder, Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nickelodeon