Staffel 1Folge 9vom 21.12.2024
Eine Fläschchen voll MutJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 9: Eine Fläschchen voll Mut
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Max und die Halbritter machen sich auf den Weg zu Fendras Hütte, um das Heldentum des Ritters Gadabout zu finden. In der Hütte macht Millie eine interessante Entdeckung, aber ihre Suche wird unterbrochen, als Fendra nach Hause zurückkehrt.
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Max und die Halbritter
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Genre:Animation, Kinder, Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nickelodeon