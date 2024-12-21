Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Max und die Halbritter

NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 21.12.2024
Eine Fläschchen voll Mut

Eine Fläschchen voll MutJetzt kostenlos streamen

Max und die Halbritter

Folge 9: Eine Fläschchen voll Mut

22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Max und die Halbritter machen sich auf den Weg zu Fendras Hütte, um das Heldentum des Ritters Gadabout zu finden. In der Hütte macht Millie eine interessante Entdeckung, aber ihre Suche wird unterbrochen, als Fendra nach Hause zurückkehrt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Max und die Halbritter
Nickelodeon

Max und die Halbritter

Alle 1 Staffeln und Folgen