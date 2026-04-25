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Max und die Halbritter

NickelodeonStaffel 2Folge 2vom 25.04.2026
Drachental

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Max und die Halbritter

Folge 2: Drachental

22 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6

Während Max in einem quälenden Fiebertraum gefangen ist, befinden sich die übrigen Halbritter im magischen Zuhause der Drachen. Dort kämpfen sie gegen die Zeit und suchen einen Weg, um Max vor dem Gift zu retten, das sich schnell ausbreitet.

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