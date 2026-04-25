Staffel 2Folge 2vom 25.04.2026
DrachentalJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 2: Drachental
22 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6
Während Max in einem quälenden Fiebertraum gefangen ist, befinden sich die übrigen Halbritter im magischen Zuhause der Drachen. Dort kämpfen sie gegen die Zeit und suchen einen Weg, um Max vor dem Gift zu retten, das sich schnell ausbreitet.
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Max und die Halbritter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon