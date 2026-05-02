Staffel 2Folge 3vom 02.05.2026
Millies WandlungJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 3: Millies Wandlung
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6
Voller neuer Energie will Max König Conrad finden und Byjovia retten, doch die Halbritter müssen ihre Suche unterbrechen, um einen seltsamen Jungen aus einem Turm zu befreien. Millie bekommt zu spüren, dass der Einsatz dunkler Magie Konsequenzen hat.
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Max und die Halbritter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany