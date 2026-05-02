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Max und die Halbritter

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 02.05.2026
Millies Wandlung

Millies WandlungJetzt kostenlos streamen

Max und die Halbritter

Folge 3: Millies Wandlung

22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Voller neuer Energie will Max König Conrad finden und Byjovia retten, doch die Halbritter müssen ihre Suche unterbrechen, um einen seltsamen Jungen aus einem Turm zu befreien. Millie bekommt zu spüren, dass der Einsatz dunkler Magie Konsequenzen hat.

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