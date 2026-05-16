Staffel 2Folge 5vom 16.05.2026
Der verlorene ThronJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 5: Der verlorene Thron
22 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Max, erschüttert vom Scheitern ihrer Suche und vom Verlust Mumblins, hat jede Hoffnung verloren. Nun muss Onkel Budrick ihr neuen Mut zusprechen. Millie kommt unterdessen Fendra näher und erfährt, wie diese zu einer allmächtigen Zauberin wurde.
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Max und die Halbritter
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Genre:Animation, Kinder, Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany