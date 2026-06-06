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Max und die Halbritter

NickelodeonStaffel 2Folge 8vom 06.06.2026
Vor dem Sturm

Vor dem SturmJetzt kostenlos streamen

Max und die Halbritter

Folge 8: Vor dem Sturm

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Frisch wiedervereint brechen Max und die Halbritter in die Burg ein, um König Conrad zu finden, doch ein unerwartetes Hindernis erwartet sie. Unterdessen nimmt das Turnier ein schockierendes Ende, und Fendra findet ihren Mut.

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