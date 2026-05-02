Mayday - Konfusion im CockpitJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 02.05.2026: Mayday - Konfusion im Cockpit
43 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Im August 2013 verunglückt ein Frachtflug von UPS bei einem Nicht-Präzisionsanflug in Alabama. Das Flugzeug streift mehrere Bäume, bevor es zerbricht und in Flammen aufgeht. Beide Piloten sterben bei dem Unglück. Bei der Untersuchung des Falls können die Ermittler technisches Versagen und äußere Umstände ausschließen. Die Piloten hatten genügend Flugstunden und kannten den Flughafen. Wie konnte die Maschine dennoch verunglücken?
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-23: welt