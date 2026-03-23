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Mayday

Mayday - In der Wirbelschleppe

WELTFolge vom 23.03.2026
Mayday - In der Wirbelschleppe

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Mayday

Folge vom 23.03.2026: Mayday - In der Wirbelschleppe

42 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Bei einer Luftbetankungsmission im Zweiten Golfkrieg 1991 verliert eine KC-135E der US Air Force zwei Triebwerke. Bald darauf versagt auch die Funkkommunikation. Ohne die Ursache für die technischen Schwierigkeiten zu kennen, muss die Besatzung mit ihrem vollgetankten Stratotanker nachts zurückfinden. Geriet die vierköpfige Crew unter irakischen Beschuss und wird sie es zu ihrem Militärstützpunkt zurückschaffen?

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