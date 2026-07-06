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Mayday

Mayday: Fatale Entscheidung

WELTFolge vom 06.07.2026
Mayday: Fatale Entscheidung

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Folge vom 06.07.2026: Mayday: Fatale Entscheidung

43 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Saudia Flight 163 gerät kurz nach dem Abheben in eine lebensbedrohliche Lage: Ein Feuer breitet sich unbemerkt im Inneren aus. Die Crew entscheidet sich zur Umkehr und landet die Maschine sicher. Doch wertvolle Minuten verstreichen, ohne dass die Passagiere das Flugzeug verlassen. Die Rekonstruktion zeigt, wie fehlende Dringlichkeit, technische Grenzen und folgenschwere Entscheidungen eine Katastrophe unausweichlich machen.

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