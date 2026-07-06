Mayday
Folge vom 06.07.2026: Mayday: Fatale Entscheidung
43 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Saudia Flight 163 gerät kurz nach dem Abheben in eine lebensbedrohliche Lage: Ein Feuer breitet sich unbemerkt im Inneren aus. Die Crew entscheidet sich zur Umkehr und landet die Maschine sicher. Doch wertvolle Minuten verstreichen, ohne dass die Passagiere das Flugzeug verlassen. Die Rekonstruktion zeigt, wie fehlende Dringlichkeit, technische Grenzen und folgenschwere Entscheidungen eine Katastrophe unausweichlich machen.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-24: welt