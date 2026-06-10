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Mega-Konstruktionen

Mega-Konstruktionen: Superzug AGV

WELTFolge vom 10.06.2026
Mega-Konstruktionen: Superzug AGV

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Mega-Konstruktionen

Folge vom 10.06.2026: Mega-Konstruktionen: Superzug AGV

48 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

Der Italo AGV gilt als Ferrari unter den Hochgeschwindigkeitszügen, in Europa gehört er zu den schnellsten seiner Art. Mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde kann er 450 Personen zwischen 21 italienischen Städten befördern. Dank seiner Elektromotoren, die jeder für sich leistungsfähiger als ein Formel-1-Rennwagen sind, und seinem reaktiven Dachstromabnehmern zählt dieser Zug zur Spitzenklasse. Die Dokumentation begleitet das Zugpersonal auf einer Fahrt von Mailand nach Rom.

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