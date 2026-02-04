Mega-Konstruktionen: Achterbahn ValkyriaJetzt kostenlos streamen
Mega-Konstruktionen
Folge 6: Mega-Konstruktionen: Achterbahn Valkyria
48 Min.Folge vom 04.02.2026
Im Freizeitpark Liseberg im schwedischen Göteborg steht Valkyria, die höchste und längste Achterbahn Europas. Benannt nach einem Wesen aus der nordischen Mythologie, bietet das Fahrgeschäft seit dem Jahr 2018 Nervenkitzel der Extraklasse. Tausende strömen täglich in den Park, um sich mit mehr als hundert Kilometern pro Stunde 50 Meter in die Höhe katapultieren zu lassen. Die Doku zeigt den Spaß der Besucher und die anspruchsvolle Arbeit der Betreiber, ein sicheres Fahrvergnügen zu ermöglichen.
