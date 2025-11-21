Megalo Box
Folge 1: Buy or Die?
24 Min.Ab 16
Als illegaler Boxer ohne echten Namen oder Pass bleibt Junk Dog wenig Spielraum für ein selbstbestimmtes Leben: Er muss Kämpfe absichtlich verlieren, das Geld ist knapp und die Zukunft ungewiss. Doch als die Organisatorin Yukiko Shirato das Turnier Megalonia ausruft, sieht er seine Zeit gekommen.
Megalo Box
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Polyband Medien GmbH