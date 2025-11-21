Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Megalo Box

The Die Is Cast

Polyband MedienStaffel 1Folge 10
The Die Is Cast

The Die Is CastJetzt kostenlos streamen

Megalo Box

Folge 10: The Die Is Cast

24 Min.Ab 12

Mit der Qualifikation für das Megalonia-Turnier wollte Joe seiner Vergangenheit entkommen, doch dann offenbart ihm Trainer Nanbu eine geheime Absprache mit Fujimaki - und eine Rückkehr zu alten Tagen. Nun muss er sich entscheiden, was wichtiger ist: ein ruhmreicher Turniersieg oder das Leben seines Trainers.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Megalo Box
Polyband Medien
Megalo Box

Megalo Box

Alle 1 Staffeln und Folgen