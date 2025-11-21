Megalo Box
Folge 10: The Die Is Cast
24 Min.Ab 12
Mit der Qualifikation für das Megalonia-Turnier wollte Joe seiner Vergangenheit entkommen, doch dann offenbart ihm Trainer Nanbu eine geheime Absprache mit Fujimaki - und eine Rückkehr zu alten Tagen. Nun muss er sich entscheiden, was wichtiger ist: ein ruhmreicher Turniersieg oder das Leben seines Trainers.
Megalo Box
Genre:Anime, Action, Drama
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH