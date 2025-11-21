Zum Inhalt springenBarrierefrei
Megalo Box

24 Min.Ab 12

Die Finalisten stehen fest - Joe tritt gegen Yuri an. Der hat während des Turniers nicht nur neuen Respekt vor seinem Gegner, sondern auch sich selbst gewonnen: Er will ebenfalls ohne Gear um den Sieg kämpfen. Damit durchkreuzt er die Pläne seiner Gönnerin Yukiko.

