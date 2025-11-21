Megalo Box
Folge 12: Leap Over the Edge of Death
24 Min.Ab 12
Die Finalisten stehen fest - Joe tritt gegen Yuri an. Der hat während des Turniers nicht nur neuen Respekt vor seinem Gegner, sondern auch sich selbst gewonnen: Er will ebenfalls ohne Gear um den Sieg kämpfen. Damit durchkreuzt er die Pläne seiner Gönnerin Yukiko.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Megalo Box
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH