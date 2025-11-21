Megalo Box
Folge 7: The Road to Death
24 Min.Ab 12
Nur noch ein Teilnehmer kann sich für das Megalonia-Turnier qualifizieren. Joe rangiert auf Platz 17 und seine Strategie, ohne Gear zu kämpfen, geht zumindest beim Publikum voll auf. Doch Organisatorin Yukiko Shirato missfällt genau das.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Megalo Box
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH