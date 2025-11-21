Megalo Box
Folge 8: Deadline of the Dream
24 Min.Ab 12
Nachdem Mikio Shirato, Yukikos Bruder, Joes Qualifikation beim Megalonia-Turnier verhindert hat, muss sich der Boxer etwas einfallen lassen, um doch noch in den Ring zu steigen. Nanbu sucht daraufhin Rat bei Fujimaki - der auch schon weiß, was zu tun ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Megalo Box
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH