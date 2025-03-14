Mein dunkles Geheimnis
Folge 14: Schlaflos
23 Min.Ab 12
Markus ist ständig müde und erschöpft. Seine Frau Edith macht sich deswegen große Sorgen. Als der müde Gatte dann sogar beim Shoppen mitten im Geschäft einschläft, verordnet seine Frau ihm einen ärztlichen Rundum-Check, der aber ergebnislos bleibt. Daher sucht Edith Rat bei ihrer esoterisch angehauchten Nachbarin Waltraud. Markus hält davon nichts, der Ehe droht das Aus. Als Edith verreist ist, geht es dann sogar um Markus' Leben ...
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1