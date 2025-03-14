Mein dunkles Geheimnis
Folge 23: Der kleine Spion
22 Min.Ab 12
Der Außenseiter Julian (18) beobachtet heimlich die hübsche Nachbarstochter Sandy (18) mit dem Feldstecher - er gerät unter Stalking-Verdacht. Als Sandys Stiefvater Reiner (43) Kameras im Zimmer der Schülerin entdeckt, alarmiert er die Polizei. Doch Julian weist alle Schuld von sich und lenkt den Verdacht auf jemand anderes. Ist der verliebte Julian wirklich unschuldig?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1