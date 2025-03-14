Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 3
Mein dunkles Geheimnis

Folge 3: Unbeschwert

23 Min.Ab 12

Der 16-jährige Tom ist stark übergewichtig: Am liebsten sitzt er mit einer Tüte Chips vor dem Computer. Seit Jahren liegt Vater Sven, eine Sportskanone, seinem Sohn in den Ohren, dass er etwas für seine Gesundheit tun muss - bisher erfolglos. Schließlich stellt er Tom ein Ultimatum: ohne Sport kein Computer! Daraufhin gibt Tom vor, nicht nur zu joggen, sondern auch gefährlichen Extremsport zu treiben. Doch bald gerät die Situation außer Kontrolle ...

