Mein dunkles Geheimnis
Folge 38: Die verrückte Katzenmutter
23 Min.Ab 12
Katzenbesitzerin Monika (62) wird von der gesamten Nachbarschaft für verrückt gehalten. Nur die 12-jährige Emely hält zu der schrulligen Rentnerin und besucht sie regelmäßig. Als Monika das Veterinäramt auf den Hals gehetzt wird und ihr Lieblingskater Merlin verschwindet, dreht die Rentnerin durch. Tochter Elke (29) alarmiert den psychiatrischen Notdienst. Ist Monika wirklich verrückt geworden, oder treibt jemand sein übles Spiel mit der Katzenmutter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1