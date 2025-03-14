Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Durch dick und dünn

SAT.1Staffel 1Folge 41
Durch dick und dünn

Mein dunkles Geheimnis

Folge 41: Durch dick und dünn

23 Min.Ab 12

Pommes statt Pilates und Zucker statt Zirkeltraining haben den Versicherungsmakler Guido (40) auf ein Kampfgewicht von über 130 Kilo gebracht. Nach einem Zusammenbruch setzt seine besorgte Ehefrau Angela ihren Guido radikal auf Diät. Doch da hat die 42-Jährige die Rechnung ohne ihren Mann gemacht! Der einfallsreiche Nimmersatt findet einen ganz speziellen Weg, um heimlich weiter zu futtern. Kann Angela ihren Liebsten zur Vernunft bringen, bevor sein Herz schlapp macht?

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

