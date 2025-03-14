Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Blind vor Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 43
Blind vor Liebe

Mein dunkles Geheimnis

Folge 43: Blind vor Liebe

22 Min.Ab 12

Wenn es um ihre Tochter Marie geht, ist Dörte eine wahre Löwenmutter. Daher vergrault sie jeden Freund ihrer Tochter: Die jungen Männer sind ihr einfach nicht solide und vermögend genug. Als die 20-Jährige Marie ihren neuen, wohlhabenden Freund Peter präsentiert, traut Dörte ihren Augen nicht: Der mann ist 40 Jahre älter als Marie und könnte ihr Opa sein! Bald lüftet Dörte Peters dunkles Geheimnis ...

