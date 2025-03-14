Mein dunkles Geheimnis
Folge 56: Akademiker gesucht
22 Min.Ab 12
Supermarkt-Kassiererin Lisa hat genug von oberflächlichen Machos. Sie will einen gebildeten Mann, einen Freund mit Anstand und Manieren. Kurzerhand versucht die 36-Jährige ihr Glück bei einem Elite-Dating-Portal, wo sie sich Hals über Kopf in Arzt Malte verliebt. Um bei dem anerkannten Kardiologen überhaupt eine Chance zu haben, gibt Lisa an, als Flugbegleiterin zu arbeiten - doch nach und nach muss die Kassiererin feststellen, dass sie nicht die Einzige ist, die lügt ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1