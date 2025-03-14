Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Eine verhängnisvolle Affäre

SAT.1Staffel 1Folge 57
Eine verhängnisvolle Affäre

Mein dunkles Geheimnis

Folge 57: Eine verhängnisvolle Affäre

23 Min.Ab 12

Als Fabian Zimmermann erfährt, dass er ein Kind mit Ex-Affäre Jana gezeugt haben soll, ist das wie ein Schock für den 30-jährigen Ladeninhaber. Zwar ist er bereit, für sein Töchterchen zu zahlen, doch wirklich glauben kann Fabian nicht, dass er der Vater ist - zumindest, bis ein Vaterschaftstest Gewissheit gibt: Fabian ist der Vater des Babys. Als sich Mutter Jana in immer mehr Ungereimtheiten verstrickt, stellt sich erneut die Frage: Wer ist wirklich der Papa von Baby Leni?

