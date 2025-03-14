Die scheinheilige BuchhalterinJetzt kostenlos streamen
Bei ihren Kollegen hat Buchhalterin Judith einen schlechten Stand: Seit zwei Monaten ist aus der einst netten jungen Frau eine höchnäsige Zicke geworden. Doch hinter der Fassade aus Designerklamotten und Luxusleben mit Sushi-Essen und reichen Lovern verbirgt die 30-Jährige ein dunkles Geheimnis. Ausgerechnet Judiths schmieriger Kollege Ralf findet die Wahrheit heraus und erpresst sie damit: Schweigen gegen sexuelle Gefälligkeiten, so die Bedingung des lüsternen Lageristen.
