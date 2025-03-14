Mein dunkles Geheimnis
Folge 67: Der falsche Superheld
23 Min.Ab 12
Tankwart Mirko ist bis über beide Ohren in seine hübsche Freundin Denise verliebt. Die junge Frau steht auf "ganze Kerle" - und Mirko blitzt mit seinem romantischen Heiratsantrag ab. Um seine Traumfrau doch noch zu beeindrucken, inszeniert er zusammen mit Kumpel Richy einen Überfall auf den Juwelier, bei dem Denise arbeitet. Mirko vereitelt die vermeintliche Straftat heldenhaft. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes: Richy bandelt mit Denise an!
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1