Mein dunkles Geheimnis
Folge 81: Die verhinderte Ehe
23 Min.Ab 12
Annemarie (32) ist schwanger mit ihrem Wunschbaby und ihr Freund Stephan (35) trägt sie auf Händen. Darum will der werdende Vater ihr gemeinsames Glück noch vor der Geburt mit einer Hochzeit krönen. Was der Landschaftsgärtner allerdings nicht weiß: Seine Freundin ist eine Scheinehe mit ihrem Ex-Freund, dem Bosnier Hassan (34), eingegangen, die noch immer besteht. Davon darf Stephan als Landesbediensteter auf keinen Fall erfahren! Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1