Mein dunkles Geheimnis
Folge 87: Bling Bling Blender
23 Min.Ab 12
Hannah (30) erfüllt sich ihren größten Wunsch: Gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Nadine (29) feiert sie in einer noblen Bar ihren 30. Geburtstag. Lange hat sie gespart, um sich dort ein paar Drinks leisten zu können. Dann läuft ihr in dem Edelschuppen auch noch ihr Traummann über den Weg: Zwischen Hannah und Andreas (32) funkt es gewaltig! Doch die beiden lügen bezüglich ihrer Einkommensverhältnisse von Anfang an, dass sich die Balken biegen ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1