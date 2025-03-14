Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die Traumwohnung

SAT.1Staffel 1Folge 89
Die Traumwohnung

23 Min.Ab 12

Nach drei Jahren Fernbeziehung können Ina (26) und Matteo (29) endlich zusammenziehen! Doch die Suche nach einer gemeinsamen Bleibe gestaltet sich schwieriger als gedacht. Umso glücklicher ist die 26-Jährige, als sie kurz vor knapp doch noch die perfekte Wohnung findet und endlich eine Chance hat, auch den Zuschlag zu bekommen. Doch der Traum hat einen Haken: Vermieter Gregor (39) macht Ina ein unmoralisches Angebot - Mietvertrag gegen eine gemeinsame Nacht ...

