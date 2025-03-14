Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 106
Folge 106: Von Single zu Single

23 Min. Ab 12

Leon Winter moderiert die Call-In Sendung "Single 2 Single". Dass er verheiratet ist, verheimlicht der heißbegehrte "Junggeselle" seinen Fans. Leons Ehefrau Ina ist es ein Dorn im Auge, dass sich ihr Mann von seinen Zuhörerinnen anhimmeln lässt. Ihre Sorge wird bestätigt, als sich eine von ihnen als Stalkerin entpuppt. Schnell fällt der Verdacht auf die Paketzustellerin Julia. Doch dann geschieht etwas, mit dem weder Leon und seine Frau, noch Senderchef Björn gerechnet haben.

