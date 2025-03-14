Mein dunkles Geheimnis
Folge 112: Wie teuer ist ein Mutterherz
23 Min.Ab 12
Marlene Pagel ist eifersüchtig auf Hannah Gerstenberg. Die beiden Frauen sind Konkurrentinnen in einer angesehen Galerie und Hannah hat einfach mehr Erfolg. Eine wertvolle Brosche soll Marlene helfen, die leidige Kontrahentin loszuwerden. Doch anstatt Hannah zu schaden, erfüllt Marlene ihr ungewollt einen Herzenswunsch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1