Mein dunkles Geheimnis
Folge 116: Mamasöhnchen in Gefahr
22 Min.Ab 12
Annegret Keppler verzweifelt an ihrer Tochter Pia. Die 17-Jährige ist faul, schwänzt die Schule und beklaut die eigene Mutter. Muttersöhnchen Daniel ist dagegen das komplette Gegenteil. Der Student schreibt nur gute Noten, hilft im Haushalt und verurteilt das Verhalten seiner Schwester. Als Daniela ins Spiel kommt, wendet sich das Blatt. Vorzeige-Sohn Daniel begibt sich in große Gefahr.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1