Mein dunkles Geheimnis

Schuld einer Mutter

SAT.1Staffel 2Folge 121
Schuld einer Mutter

Folge 121: Schuld einer Mutter

22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Saskia lebt bei ihrem Vater Thorsten. Ihre 34-jährige Mutter Ingrid ist in großer Sorge um ihre Tochter: Seit Monaten wirkt die Hauptschülerin ängstlich und verstört Ein Verband an Saskias Arm und Schreie aus der Wohnung ihres Vater führen zu einem schlimmen Verdacht: Misshandelt Thorsten seine eigene Tochter?

SAT.1
