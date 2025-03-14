Verliebt in die Frau vom ChefJetzt kostenlos streamen
Folge 126: Verliebt in die Frau vom Chef
23 Min.Ab 12
Eugen Schmidt ist nach langer Arbeitslosigkeit plötzlich auf der Überholspur. Erst ein neuer Job, dann eine neue Frau. Der Gebäudereiniger kann sein Glück kaum fassen. Aber dann wendet sich sein Blatt dramatisch. Als sich Eugens Herzdame plötzlich in großer Gefahr befindet, muss sich der 29-Jährige zwischen Liebe und Job entscheiden.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
