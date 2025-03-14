Mein dunkles Geheimnis
Folge 137: Letzter Ausweg Bordell
22 Min.Ab 12
Peter Kleinedam hat seinen Job verloren. Dem Buchhalter macht aber nicht nur die finanzielle Zukunft Sorgen, sondern auch Ehefrau Barbara. Die hält ihren Gatten nämlich für einen Versager. Ohne Job verliert sie die Achtung vor Peter möglicherweise komplett. Heimlich baut sich der 39-Jährige ein zweites Standbein im Rotlichmilieu auf. Doch sein neuer Job scheint aufzufliegen.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1