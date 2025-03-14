Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 20
Das fatale Familiengeheimnis

22 Min.Ab 12

Bankiersgattin Tanja (45) wird von ihrer Schwester erpresst. Die beiden Frauen verbindet ein dunkles Familiengeheimnis. Schwester Andrea (44) droht Tanjas Familie zu zerstören, wenn sie nicht 500.000 Euro Schweigegeld erhält. Mutter Tanja ist verzweifelt und bestiehlt in ihrer Not sogar ihren Mann Jürgen (44). Wird Tanja von ihrer Vergangenheit eingeholt und ihre Familie verlieren?

