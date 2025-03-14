Mein dunkles Geheimnis
Folge 37: Krieg der Friseure
23 Min.Ab 12
Friseurin Marita managed mit ihrer 18-jährigen Tochter Kim ihren eigenen, gut gehenden Friseursalon. Doch dann eröffnet der Konkurrenzsalon "Pierrot" unweit von Maritas Laden und bietet Dauerwelle, Schnitt und Co. zu Dumpingpreisen an. Nach einem heftigen Streit zwischen Marita und dem Inhaber wird der Salon bei einem Einbruch komplett ausgeräumt und Marita als Tatverdächtige verhaftet. Ist sie womöglich einen Schritt zu weit gegangen, um ihren Salon zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1