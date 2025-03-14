Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 40
Folge 40: Allein unter Köchen

23 Min.Ab 12

Köchin Anna Jacobs findet einen neuen Job und ihr neuer Chef, Restaurantbesitzer Hendrik, ist anfangs schier begeistert. Die Euphorie legt sich, als Anna immer wieder Missgeschicke passieren. Sie kann sich die Vorfälle nicht erklären und fühlt sich gemobbt. Ihr Verdacht fällt auf Macho-Kollege Oli. Doch dann stellt sich heraus, dass auch Annas Freund Lasse die Finger im Spiel hat. Sind die Missgeschicke in Wahrheit geplant? Wird Anna all die Ungereimtheiten aufklären können?

SAT.1
Alle 5 Staffeln und Folgen