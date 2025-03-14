Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die Katze im Sack

SAT.1Staffel 2Folge 54
Die Katze im Sack

Die Katze im SackJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 54: Die Katze im Sack

23 Min.Ab 12

Fitnessstudiobetreiber Patrick erfährt, dass seine Ex-Freundin Ramona heimlich seine geliebte Katze Molly verkauft hat. Er verliebt sich in deren neue, etwas übergewichtige Besitzerin Gina. Ramona will sich an Patrick rächen und die Beziehung torpedieren, indem sie ihren Freund Anabolika bei Gina verstecken lässt und dann anonym die Polizei informiert. Kommt sie damit durch?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen