Mein dunkles Geheimnis
Folge 58: Das Fundstück
22 Min.Ab 12
Eine im Fundbüro abgegebene Kamera konfrontiert Kassandra mit Bildern eines Mannes, der sie fasziniert. Um ihn kennenzulernen, sucht sie einen der Orte auf, an dem der Mann fotografiert wurde - und landet prompt in seinen Armen! Kassandra ist hin und weg und freut sich auf ein Wiedersehen. Dann lernt sie allerdings seine Ex-Freundin kennen und ihr vermeintlicher Traummann entpuppt sich als Heiratsschwindler.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
