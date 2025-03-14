Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Undercover

SAT.1Staffel 2Folge 59
Undercover

Mein dunkles Geheimnis

Folge 59: Undercover

23 Min.Ab 12

Das Zimmermädchen Elisa verliebt sich in den Hoteldirektor Richard, der 'undercover' in dem Hotel abgestiegen ist, in dem Elisa arbeitet . Durch eine missverständliche Situation glaubt Richard jedoch, dass Elisa ein gut betuchter Gast des Hotels ist. Sie setzt alles daran, diesen Schein aufrechtzuerhalten - aus Angst, Richard zu enttäuschen. Wird Elisa ihrem Schwarm die Wahrheit gestehen? Oder wird Richard selbst hinter das Geheimnis kommen und sich von Elisa abwenden?

