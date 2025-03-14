Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Von kleinen Brötchen und großen Träumen

SAT.1Staffel 2Folge 64
Von kleinen Brötchen und großen Träumen

Von kleinen Brötchen und großen TräumenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 64: Von kleinen Brötchen und großen Träumen

23 Min.Ab 12

Bäckermeister Knut ist immer pünktlich und zuverlässig - doch nun verschläft er gleich zwei Mal hintereinander und enttäuscht seine Kunden. Der 46-Jährige glaubt, dass seine Ex-Frau Barbara dahintersteckt. Aber die wirklichen Schuldigen sind die gemeinsamen Söhne Olaf und Pit: Sie haben ihrem Vater Schlafmittel in den Tee geschüttet, um heimlich mit ihrer Rockband zwei Konzerte spielen zu können ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen