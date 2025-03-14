Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Auf die Spitze getrieben

SAT.1Staffel 2Folge 67
Auf die Spitze getrieben

Auf die Spitze getriebenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 67: Auf die Spitze getrieben

23 Min.Ab 12

Die Ballerinen Carmen und Rafaela nehmen an einem Casting für die Hauptrolle in einer Inszenierung der angesehenen Ballett-Diva Arabella Petrucci teil. Doch irgendjemand will Carmen die Chancen auf die Rolle verderben. Zuerst vermutet Carmen Rafaela hinter der Intrige. Doch dann erlebt sie eine Überraschung ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen