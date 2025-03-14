Mein dunkles Geheimnis
Folge 67: Auf die Spitze getrieben
23 Min.Ab 12
Die Ballerinen Carmen und Rafaela nehmen an einem Casting für die Hauptrolle in einer Inszenierung der angesehenen Ballett-Diva Arabella Petrucci teil. Doch irgendjemand will Carmen die Chancen auf die Rolle verderben. Zuerst vermutet Carmen Rafaela hinter der Intrige. Doch dann erlebt sie eine Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1