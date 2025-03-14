Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Berauscht

SAT.1Staffel 2Folge 68
Berauscht

Mein dunkles Geheimnis

Folge 68: Berauscht

23 Min.Ab 12

Jannik, der 16-jährige Sohn der alleinerziehenden Astrid, zeigt in der Schule alle Anzeichen von Cannabiskonsum, bestreitet jedoch, Drogen genommen zu haben. Astrid ist überzeugt davon, dass ihr Sohn Drogen von den Hippie-Nachbarn bekommen hat. Haben sie dem Teenager wirklich Rauschmittel gegeben, oder steckt etwas völlig anderes hinter Janniks Verhalten?

